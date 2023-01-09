Илона Корстин – о формате Матча звезд: «Молодость против опыта – это всегда интересно»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о новом формате Матча всех звезд.

«Впервые Матч звезд пройдет в новом формате – «New School» против «Old School». Команду «New School» будут представлять баскетболисты не старше 29 лет, команду «Old School» – игроки от 30 лет и старше. Такой формат выбран не случайно. Молодость против опыта – это всегда интересно.

В этом сезоне в Лиге много талантливых молодых игроков, которые отлично себя проявляют. При этом в каждом клубе есть опытные игроки и игроки-ветераны очень высокого уровня. Уверена, новый формат придется по вкусу болельщикам, и мы станем свидетелям настоящего шоу.

Голосование за игроков на Матч звезд, как и наш регулярный чемпионат, пройдет в два этапа. Сегодня началось голосование болельщиков и СМИ, и до 16 января они определят расширенные составы команд «New School» и «Old School». На втором этапе болельщики и СМИ проголосуют уже за итоговые составы, которые и выйдут на паркет «ВТБ Арены» 19 февраля», – сказала Корстин.

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