Илона Корстин – о новых ведущих на Матче звезд: «Это дело вкуса, но Лига смогла привлечь новую аудиторию»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о решении пригласить новых ведущих на недавний Матч всех звезд.

«Иван Ургант – большой профессионал. Он был константой пяти наших МВЗ. Но в этом году мы решили попробовать новый формат, попытавшись совместить баскетбол и стендап-шоу. Это направление становится очень популярным у молодой аудитории, а у наших ведущих много персональных поклонников. Большинство из них впервые узнали о баскетболе, существовании нашего турнира, ярких игроках.

Наша основная цель – это популяризация баскетбола и привлечение новой аудитории к чемпионату. Знаю, что кому-то понравилось, как парни провели шоу, кому-то – нет. Возможно, это дело вкуса, но цифры говорят сами за себя. Например, видео с данком Грабовски через Сабурова в нашем инстаграм посмотрели 60 тысяч человек. Это отличный результат. Надеюсь, что ход с привлечением этих ведущих позволит привлечь новых болельщиков на игры нашего чемпионата», – сказала Корстин.

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