Маскот «Оклахомы» напугал журналистку перед матчем

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Маскот «Оклахомы» Бизон напугал журналистку перед матчем с «Портлендом».

Бизон незаметно подошел к Брук Олзендам, которая работает клубным инсайдером «Блэйзерс». В какой-то момент женщина почувствовала, что рядом кто-то есть, и сильно испугалась.

«Тандер» победили благодаря попаданию Шэя Гилджес-Александера под сирену.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

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1 комментарий

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Bek_cp3
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напугалась аж соски встали)))
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