Маскот «Оклахомы» Бизон напугал журналистку перед матчем с « ».

Бизон незаметно подошел к Брук Олзендам, которая работает клубным инсайдером «Блэйзерс». В какой-то момент женщина почувствовала, что рядом кто-то есть, и сильно испугалась.

«Тандер» победили благодаря попаданию Шэя Гилджес-Александера под сирену.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать