Маскот «Оклахомы» напугал журналистку перед матчем
Маскот «Оклахомы» Бизон напугал журналистку перед матчем с «Портлендом».
Бизон незаметно подошел к Брук Олзендам, которая работает клубным инсайдером «Блэйзерс». В какой-то момент женщина почувствовала, что рядом кто-то есть, и сильно испугалась.
«Тандер» победили благодаря попаданию Шэя Гилджес-Александера под сирену.
Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать
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