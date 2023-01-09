«Сакраменто» подпишет 10-дневный контракт с Пи Джей Дозьером

Теги возможные переходы Сакраменто НБА Пи Джей Дозьер Чима Монеке Баскетбол

«Сакраменто» в ближайшее время подпишет 10-дневный контракт с атакующим защитником Пи Джей Дозьером (26 лет, 198 см).

Лучшим в профессиональной карьере Дозьера стал сезон-20/21, когда он провел 50 матчей за «Денвер», набирая 7,7 очка и 3,6 подбора в среднем за игру.

У «Кингз» освободилось место в составе после отчисления Чиме Монеке 6 января.

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1 комментарий

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Ballboy13
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Вот мне нравился Дозьер в Денвере, не думал что он окажется за бортом лиги. Может в Кингс себя проявит, вроде как бей беги как раз его тема
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