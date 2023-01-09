«Сакраменто» подпишет 10-дневный контракт с Пи Джей Дозьером

« » в ближайшее время подпишет 10-дневный контракт с атакующим защитником Пи Джей Дозьером (26 лет, 198 см).

Лучшим в профессиональной карьере Дозьера стал сезон-20/21, когда он провел 50 матчей за «Денвер», набирая 7,7 очка и 3,6 подбора в среднем за игру.

У «Кингз» освободилось место в составе после отчисления 6 января.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд – за 8 лет. И помог создать бизнес, который сейчас оценивают в $5 млрд