«Санз» интересуются Кайлом Кузмой, Харрисоном Барнсом и Кеньоном Мартином-младшим

«Финикс» проявляет интерес к трем форвардам, которые находятся на рынке обменов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Санз» заинтересованы в приобретении ( ), Харрисона Барнса ( ) и Кеньона Мартина-младшего ( ).

У есть несколько драфт-пиков первого раунда, которые он может обменять, но учитывая предстоящую смену владельца клуба, неясно, сколько активов готово отдать нынешнее руководство, отмечает Чарания.

Также сообщается об интересе «Финикса» к тяжелому форварду «Атланты» Джону Коллинзу.

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