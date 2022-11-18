«Санз» интересуются Кайлом Кузмой, Харрисоном Барнсом и Кеньоном Мартином-младшим
«Финикс» проявляет интерес к трем форвардам, которые находятся на рынке обменов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Санз» заинтересованы в приобретении Кайла Кузмы («Вашингтон»), Харрисона Барнса («Сакраменто») и Кеньона Мартина-младшего («Хьюстон»).
У «Финикса» есть несколько драфт-пиков первого раунда, которые он может обменять, но учитывая предстоящую смену владельца клуба, неясно, сколько активов готово отдать нынешнее руководство, отмечает Чарания.
Также сообщается об интересе «Финикса» к тяжелому форварду «Атланты» Джону Коллинзу.
НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик
Комментарии