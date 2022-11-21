«Кингз» не собираются обменивать Харрисона Барнса

в настоящее время не ведет переговоры о возможном обмене форварда (30 лет, 203 см), сообщает журналист ESPN 1320 Джеймс Хэм.

В этом сезоне Барнс набирает 12,7 очка и 5,7 подбора за 31 минуту в среднем за матч. «Кингз» лидируют в лиге по результативности, набирая 120,3 очка в среднем за игру. Результат команды – 9-6.

Сообщалось, что заинтересован в приобретении Барнса, а также Кайла Кузмы («Вашингтон») и Кеньона Мартина-младшего («Хьюстон»).

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