Кендрик Перкинс: «Пора Леброну отдать ключи от автомобиля Дэвису»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Индиана Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Чемпион НБА 2008 года, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс винит суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймс в провале команде в четвертой четверти матча против «Индианы» (115:116).

«Я считаю, что виноват Леброн Джеймс.

Кто лучший игрок «Лейкерс» на сегодняшний день? Это Энтони Маршон Дэвис. И когда я смотрю на вчерашний провал, я задаю себе вопрос: «Какого черта Энтони Дэвис сделал всего два броска?»

Почему Леброн Джеймс не взял игру под свой контроль, не вышел на позицию разыгрывающего и не стал кормить передачами Энтони Дэвиса? Я думаю, что пора Леброну Джеймсу — не наполовину, а полностью — отдать ключи от автомобиля Энтони Дэвису», – сказал Перкинс.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

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