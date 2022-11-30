Кендрик Перкинс: «Пора Леброну отдать ключи от автомобиля Дэвису»

Чемпион НБА 2008 года, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс винит суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймс в провале команде в четвертой четверти матча против «Индианы» (115:116).

«Я считаю, что виноват Леброн Джеймс.

Кто лучший игрок «Лейкерс» на сегодняшний день? Это Энтони Маршон Дэвис. И когда я смотрю на вчерашний провал, я задаю себе вопрос: «Какого черта Энтони Дэвис сделал всего два броска?»

Почему Леброн Джеймс не взял игру под свой контроль, не вышел на позицию разыгрывающего и не стал кормить передачами Энтони Дэвиса? Я думаю, что пора Леброну Джеймсу — не наполовину, а полностью — отдать ключи от автомобиля , – сказал Перкинс.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна