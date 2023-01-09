Болельщик «Црвены Звезды» разыграл капитана «Партизана» Пантера. Тот произнес оскорбительное слово в адрес президента клуба

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Болельщик «Црвены Звезды» и член Сербской прогрессивной партии Боян Райчевич разыграл капитана «Партизана» Кевина Пантера.

Встретившись с Пантером на улице в Белграде, Райчевич представился поклонником «Партизана» и завел с ним разговор. Затем он предложил ему произнести несколько слов о президенте клуба Остое Михайловиче на сербском языке.

В итоге Пантер, повторяя за Райчевичем, произнес «Остоя – животное».

Интересно, что Михайлович также входит в Сербскую прогрессивную партию.

Бигмен «Партизана» Матиас Лессор раскритиковал Райчевича.

«Записать видео с человеком, выдавая себя за поклонника его команды, затем заставить его произнести что-то на языке, на котором он не говорит! Затем выдумать историю, якобы стоящую за этим, хотя очень четко видно, что Кевин понятия не имел, что имелось в виду! Как же скучно надо жить, чтобы заниматься подобным дерьмом во взрослом возрасте», – написал француз в соцсетях.

Пантер также отреагировал на ситуацию.

«Хочется сразу прояснить, что видео было записано почти 2 года назад. Этот человек попытался выставить ситуацию так, будто я неуважительно отношусь к президенту моей команды, он попросил повторить на сербском, понимая, что я не знаю языка. Можно сделать вывод, что это взрослый мужик, у которого нет уважения к другим и нет собственной жизни. У нас с Остоей всегда были отличные отношения!» – написал американец.

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