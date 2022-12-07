«Уважая соперников, мы уважаем самих себя». «Партизан» обратился к фанатам перед матчем с «Црвеной Звездой»

«Партизан» призвал своих болельщиков соблюдать порядок во время принципиального матча против в , который состоится в четверг.

Клуб записал видеоролик с обращениями главного тренера , а также игроков Кевина Пантера, Зака Ледэя, и Алексы Аврамовича.

«Оскорбления и происшествия давно стали частью нашей повседневной жизни. Если вы переносите это на площадку, вы нам не помогаете. Давайте это изменим. Уважая соперников, мы уважаем самих себя. Спустя восемь лет мы снова в элите. Забудьте обо всем, что было раньше, и покажите миру, как вы умеете болеть по-спортивному.

Я буду первым, кто скажет, что простил все оскорбления, прозвучавшие с трибун (слова Алексы Аврамовича – прим. Sports.ru).

Помогите нам своим голосом и своей любовью. Давайте бросим все силы на достижение победы и сохранение лучшей атмосферы в Евролиге за все время. Мы продолжаем возвращать былое сияние. Пусть в зале будет громко, но только во славу «Партизана». Только за , – говорится в коллективном обращении.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы