Адриатическая лига. «Скопье» примет «Црвену Звезду», «Партизан» встретится с «Цибоной»

В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата состоятся матчи с участием сербских участников Евролиги.

Северомакедонское «Скопье» примет «Црвену Звезду», «Партизан» дома встретится с хорватской «Цибоной».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Мега – ФМП Дата проведения 8 января, 14.00, «Ranko Žeravica Sports Hall» Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 11-1, Партизан Сербия – 11-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-2, ФМП Сербия – 10-3, Будучность Черногория – 9-5, Задар Хорватия – 7-6, Цибона Хорватия – 6-7, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-8, Студентски Центар Черногория – 5-8, Сплит Хорватия – 5-9, Морнар Бар Черногория – 4-9, Мега Сербия – 3-10, Борац Чачак Сербия – 3-11, Скопье Северная Македония - 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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