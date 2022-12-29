Президент «Партизана» – о Факундо Кампаццо: «Один игрок не может столько зарабатывать в нашем регионе»

Президент « » Остоя Михайлович прокомментировал недавний переход в « ».

По информации Eurohoops, Кампаццо заработает 1,8 млн евро за сезон-2022/23 и 2,5 млн евро за сезон-2023/24.

«Мы серьезный клуб, лучший европейский тренер в истории руководит нашей командой, мы побили рекорд Евролиги по количеству проданных абонементов, мы самая популярная команда Евролиги в нынешнем сезоне. Должны ли мы попасться на эту удочку и вдобавок ко всему отвечать на каждое дорогое усиление нашего принципиального соперника соперника еще более дорогим?

Мы не легкомысленны, и у нас нет денег на такие дорогие ответы. Думаю, один игрок не может столько зарабатывать в нашем регионе ежемесячно. Это большие деньги для одного игрока, как бы его ни звали. У нашего принципиального соперника есть свои планы, поэтому он их реализует.

Мы не завидуем и не иронизируем. Я действительно желаю им удачи, за исключением тех случаев, когда они играют против нас. Тогда, естественно, я желаю им полного поражения. Это факт, что у нашего соперника гораздо более дорогая команда. В их команде больше игроков, чем в нашей, но мы будем бороться с максимальным усилием на каждой тренировке и в каждой игре, чтобы не уступать им», – заявил Михайлович.

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