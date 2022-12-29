Деджонте Мюррэй – о поражении от «Нетс»: «Это моя вина, а не Нэйта»

Защитник «Атланты» взял на себя ответственность за поражение от « » (107:108).

Ведущий Карл Дьюкс задался вопросом, почему главный тренер «Хоукс» Нэйт Макмиллан не взял тайм-аут в концовке встречи.

«Если бы я забросил оба штрафных, мы перешли бы в овертайм, и тайм-аут не имел бы значения. Это моя вина, а не Нэйта. Все просто», – ответил Мюррэй.

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