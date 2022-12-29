Деджонте Мюррэй – о поражении от «Нетс»: «Это моя вина, а не Нэйта»

Теги Атланта Бруклин Нэйт Макмиллан НБА Деджонте Мюррэй Баскетбол

Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй взял на себя ответственность за поражение от «Бруклина» (107:108).

Ведущий Карл Дьюкс задался вопросом, почему главный тренер «Хоукс» Нэйт Макмиллан не взял тайм-аут в концовке встречи.

«Если бы я забросил оба штрафных, мы перешли бы в овертайм, и тайм-аут не имел бы значения. Это моя вина, а не Нэйта. Все просто», – ответил Мюррэй.

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1 комментарий

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Fluggaenk Dechioebolsen
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Без Коллинза и Мюррея в гостях +4
Без Янга и Капелы дома +1
Мюррей хорош, но в нынешней команде титулов, к сожалению, ему не видать
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-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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