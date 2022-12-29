Деджонте Мюррэй – о поражении от «Нетс»: «Это моя вина, а не Нэйта»
Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй взял на себя ответственность за поражение от «Бруклина» (107:108).
Ведущий Карл Дьюкс задался вопросом, почему главный тренер «Хоукс» Нэйт Макмиллан не взял тайм-аут в концовке встречи.
«Если бы я забросил оба штрафных, мы перешли бы в овертайм, и тайм-аут не имел бы значения. Это моя вина, а не Нэйта. Все просто», – ответил Мюррэй.
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Мюррей хорош, но в нынешней команде титулов, к сожалению, ему не видать