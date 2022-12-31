Главный тренер «Хоукс» Нэйт Макмиллан заявил, что не планирует уходить в отставку в середине сезона.

Ранее Шэмс Чарания из The Athletic сообщил, что специалист рассматривает возможность ухода из «Атланты» до окончания сезона.

«Нам нужно подготовиться к борьбе. Мы пытаемся вылечить наших ребят и сделать еще один заход в плей-офф, ну а сообщения в прессе... Я на месте, тренирую, много раз разговаривал с владельцем клуба Тони Ресслером, наша цель – выход в плей-офф. И это то, над чем я работаю.

Я мельком прочитал этот материал. Никогда раньше не разговаривал с этим репортером. Мне кажется, за последние две недели он написал пару статей со ссылкой на источники в нашей организации, которые якобы делают определенные комментарии обо мне.

В конце сезона я буду делать то, что делал всегда. Пообщаюсь с семьей и посмотрю, хочется ли мне продолжать, но это будет после завершения сезона. Все мы думаем о завершении карьеры, но только в конце сезона. Ну а что касается этого материала, то мы просто идем дальше», – заявил Макмиллан.

58-летний Макмиллан проводит третий сезон во главе «Хоукс», которые с результатом 17-19 идут на девятом месте в Восточной конференции НБА.

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