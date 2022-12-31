Нэйт Макмиллан планировал уйти в отставку

Главный тренер «Атланты» Нэйт Макмиллан собирался уйти в отставку после конфликта с лидером команды . Как пишет The Athletic, «Хоукс» хотят сохранить специалиста до конца текущего сезона. По всей видимости, после этого он точно покинет клуб.

Сообщается, что все беседы между новым генеральным менеджером «Атланты» Лэрри Филдсом и Нэйтом Макмилланом имели позитивный характер и были посвящены развитию команды по ходу этого сезона.

«Хоукс» занимают девятое место на Востоке с показателями 17-18. В лиге начались спекуляции, что клуб может расстаться с Джоном Коллинзом и Трэем Янгом. При этом этим летом « » выменяла Деджонте Мюррэя из «Сан-Антонио» на три пика первого раунда и один обмен пиками и рассчитывала бороться за место в топ-4 конференции.

Ранее Макмиллан признавал, что ему тяжело работать с новым поколением игроков.