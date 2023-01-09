Малик Ньюмэн: «Автодору» нужно побеждать, мы хотим попасть в плей-офф»

Защитник « » Малик Ньюмэн поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата лиги ВТБ с «Самарой» (82:87).

«Мы снова сражались, но нам следует немного усерднее бороться в защите и прекратить голевые «засухи» в нападении.

У нас осталось много матчей, но нужно найти способы побеждать, чтобы оказаться там, где мы хотим быть по окончании регулярного сезона – в плей-офф», – заявил Ньюмэн.

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