Велимир Перасович – о матче с «Пармой»: «Эта игра достойна плей-офф»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился впечатлениями от матча Лиги ВТБ с «Пармой» (89:82 ОТ).

«Считаю, что эта игра достойна плей-офф. Мы играли против очень хорошей команды. «Парма» показала жесткий баскетбол. При такой местной поддержке очень тяжело победить. В начале матча соперник играл с большой энергией, в один момент мы закрыли их свободные броски, благодаря агрессивной защите Зайцева и Жбанова вернули себе преимущество и ушли на большой перерыв с перевесом. Начало третьей четверти не было для нас удачным, но после мы реабилитировались.

К концу матча у нас был шанс не переводить игру в овертайм, но команда совершила несколько ошибок, после чего понадобилось дополнительное время, чтобы выявить победителя», – заявил Перасович.

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