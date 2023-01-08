Андрей Воронцевич: «Пермь – один из самых баскетбольных городов страны»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пармой».

«Мы летим в Пермь – один из самых баскетбольных городов страны. У пермяков прекрасный зал и преданные болельщики. Наш соперник – хорошо сбалансированная команда под руководством авторитетного тренера.

Мы ответственно готовимся к матчу, досконально разбираем тактические и игровые схемы «Пармы-Пари», их нападение и защитные действия. Кроме того, ежедневно стремимся улучшать свою игру и прогрессировать. Ожидаю красивого, напряженного матча и желаю нам удачи!» – заявил Воронцевич.

Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит