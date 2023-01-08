Велимир Перасович: «Команды Пашутина всегда показывают качественный баскетбол»

Теги УНИКС Велимир Перасович Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил уровень «Пармы», с которой его команде предстоит сыграть в матче Единой лиги ВТБ.

«Считаю, «Парма-Пари» – одна из лучших команд лиги по игре на домашней площадке. Главный тренер пермяков Евгений Пашутин – очень опытный специалист. Его команда всегда показывает качественный баскетбол. По сравнению с матчем первого круга состав наших соперников стал заметно сильнее – недавно хозяева подписали Риза, а ранее вернулись в строй травмированные игроки. Для победы мы должны показать отличную игру», – заявил Перасович.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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