Велимир Перасович: «Команды Пашутина всегда показывают качественный баскетбол»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил уровень «Пармы», с которой его команде предстоит сыграть в матче лиги ВТБ.

«Считаю, « » – одна из лучших команд лиги по игре на домашней площадке. Главный тренер пермяков – очень опытный специалист. Его команда всегда показывает качественный баскетбол. По сравнению с матчем первого круга состав наших соперников стал заметно сильнее – недавно хозяева подписали Риза, а ранее вернулись в строй травмированные игроки. Для победы мы должны показать отличную игру», – заявил Перасович.

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