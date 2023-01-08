Евгений Пашутин: «Парма» на правильном пути. С УНИКСом не хватило одного броска»

Главный тренер «Пармы» подвел итоги матча Лиги ВТБ с (82:89 ОТ).

«Спасибо болельщикам за такую поддержку и полный зал энергии! УНИКС – атлетичная и сбалансированная команда, мы готовились к такому сопернику, и ребята сегодня показали настоящую борьбу. Сегодня не было открытого баскетбола, постарались играть от защиты и контролировать матч. В стартовой четверти нам удалось это сделать и выйти в лидеры. После невынужденных потерь с нашей стороны УНИКС вернулся в игру и захватил лидерство. В третьей четверти мы вновь поговорили с командой и стали акцентировать большее внимание защите и контролю игры. К сожалению, за 13 секунд до конца основного времени не удалось реализовать все штрафные броски, у нас был большой шанс на другой исход матча.

Думаю, что мы сделали большой шаг вперед, если сравнить нашу первую игру с УНИКСом в этом сезоне. Мы добавляем, ребята объединились. Важность появления Айзеи Риза тоже нельзя не заметить – он добавил командой игры и хорошей атмосферы. Думаю, что мы на правильном пути, но сегодня, к сожалению, не хватило одного броска», – заявил Пашутин.

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