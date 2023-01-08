Форвард «Рокетс» Кеньон Мартин-младший согласился стать одним из участников предстоящего данк-контеста НБА.

Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Звездный уикенд в этом году пройдет в Солт-Лейк-Сити.

22-летний сын Кеньона Мартина в текущем сезоне НБА набирает 10,4 очка и 4,8 подбора в среднем за матч при 55% с игры.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand