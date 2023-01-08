Кеньон Мартин-младший примет участие в данк-контесте НБА
Форвард «Рокетс» Кеньон Мартин-младший согласился стать одним из участников предстоящего данк-контеста НБА.
Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Звездный уикенд в этом году пройдет в Солт-Лейк-Сити.
22-летний сын Кеньона Мартина в текущем сезоне НБА набирает 10,4 очка и 4,8 подбора в среднем за матч при 55% с игры.
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