Джа Морэнт, Джереми Сохан и Кеньон Мартин – в Топ-20 данков пятой недели регулярки НБА
НБА представила подборку лучших данков пятой недели регулярного чемпионата.
Топ-20 возглавили Джа Морэнт («Мемфис»), Джереми Сохан («Сан-Антонио») и Кеньон Мартин-младший («Хьюстон»).
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