Джа Морэнт, Джереми Сохан и Кеньон Мартин – в Топ-20 данков пятой недели регулярки НБА

Теги Хьюстон Мемфис Сан-Антонио НБА видео Джа Морэнт Кеньон Мартин-младший Джереми Сохан Баскетбол

НБА представила подборку лучших данков пятой недели регулярного чемпионата.

Топ-20 возглавили Джа Морэнт («Мемфис»), Джереми Сохан («Сан-Антонио») и Кеньон Мартин-младший («Хьюстон»).

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