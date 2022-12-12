«Санз» заинтересованы в Кеньоне Мартине и Эрике Гордоне
«Финикс» проявляет интерес к игрокам «Хьюстона» Кеньону Мартину-младшему (21 год, 198 см) и Эрику Гордону (33 года, 191 см), сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.
Ранее сообщалось, что Гордон может перейти в «Санз» в результате обмена с участием Джея Краудера.
Также сообщается, что «Финикс» проявляет интерес к форварду «Вашингтона» Кайлу Кузме, хотя и не хочет заключать какие-либо долгосрочные сделки до тех пор, пока у клуба не будет нового владельца.
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