«Санз» заинтересованы в Кеньоне Мартине и Эрике Гордоне

«Финикс» проявляет интерес к игрокам Кеньону Мартину-младшему (21 год, 198 см) и (33 года, 191 см), сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

Ранее сообщалось, что Гордон может перейти в «Санз» в результате обмена с участием .

Также сообщается, что проявляет интерес к форварду «Вашингтона» Кайлу Кузме, хотя и не хочет заключать какие-либо долгосрочные сделки до тех пор, пока у клуба не будет нового владельца.

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