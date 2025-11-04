Яннис Адетокумбо: «Ты можешь жить с промахом, но не можешь жить с тем, что не бросил»

Яннис Адетокумбо прокомментировал свой победный бросок в матче с «Индианой».

«Я просто хотел убедиться, что совершу решающую попытку. За одно-два владения до этого мой бросок не долетел до кольца. Единственное, о чем я думал – начать ведение где-то за 6 секунд до сирены, бросить за 2-1 секунды и сделать так, чтобы на этот раз мяч долетел. Я так и сделал, и он вошел в корзину.

Это инстинкты. В момент поворота я почувствовал, что игрок Майлза Тернера выходит, и увидел Майлза под кольцом, но знал, что осталась одна секунда, и я должен был бросить.

Ты можешь жить с промахом, но не можешь жить с тем, что не бросил», – сказал форвард «Милуоки » на послематчевой пресс-конференции.

Яннис Адетокумбо исполнил победный «баззер» в игре с «Пэйсерс»