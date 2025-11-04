2

Яннис Адетокумбо: «Ты можешь жить с промахом, но не можешь жить с тем, что не бросил»

Яннис Адетокумбо прокомментировал свой победный бросок в матче с «Индианой».

«Я просто хотел убедиться, что совершу решающую попытку. За одно-два владения до этого мой бросок не долетел до кольца. Единственное, о чем я думал – начать ведение где-то за 6 секунд до сирены, бросить за 2-1 секунды и сделать так, чтобы на этот раз мяч долетел. Я так и сделал, и он вошел в корзину.

Это инстинкты. В момент поворота я почувствовал, что игрок Майлза Тернера выходит, и увидел Майлза под кольцом, но знал, что осталась одна секунда, и я должен был бросить.

Ты можешь жить с промахом, но не можешь жить с тем, что не бросил», – сказал форвард «Милуоки» на послематчевой пресс-конференции.

Яннис Адетокумбо исполнил победный «баззер» в игре с «Пэйсерс»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Милуоки»
logoМилуоки
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoИндиана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Бросок под сирену Янниса Адетокумбо принес «Милуоки» победу над «Индианой», «Лейкерс» без Ривза и Дончича справились с «Портлендом» и другие результаты
сегодня, 07:13
Док Риверс: «Один из судей сказал: «Ну да, они бьют Янниса по рукам, но он же продолжает играть». Но это же все равно фол»
сегодня, 06:08
Яннис Адетокумбо исполнил победный «баззер» в игре с «Пэйсерс»
сегодня, 04:16Видео
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» обыграл «Самару»
25 минут назад
Джо Маззулла после поражения от «Юты»: «У большинства игроков сегодня явно не шел бросок, но мы все равно обязаны попадать»
28 минут назад
Кевин Дюрэнт: «Купера Флэгга будут считать одним из величайших в истории»
сегодня, 12:16
Бронни Джеймс забросил свой первый трехочковый сезона
сегодня, 11:48Видео
Джарен Джексон-младший: «У «Мемфиса» есть все необходимое, чтобы достичь успеха»
сегодня, 11:34
Тайрон Лю о матче с «Майами»: «16 потерь во второй половине. Одно и то же дерьмо раз за разом»
сегодня, 11:13
Туомас Иисало пояснил свой подход, вызвавший недовольство Джа Морэнта: «Наша цель – лучший результат в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе»
сегодня, 10:04
Трей Мерфи о старте «Нового Орлеана» (0-6): «Наша работа – выходить и играть в баскетбол так хорошо, как мы вообще можем. Как команда, мы этого не делали»
сегодня, 09:33
На Стива Балмера подали в суд инвесторы Aspiration, утверждая, что он использовал компанию, чтобы «тайно перекачивать миллионы долларов Каваю Ленарду»
сегодня, 09:19
Игрок на двустороннем контракте Ник Смит (25 очков) помог «Лейкерс» победить «Портленд»
сегодня, 08:57Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Лопатин, Фрэйзер, Зайцев, Тасич и Уэйр – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
3 минуты назадФото
Данки Алена Хаджибеговича и Винса Хантера – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
13 минут назадВидео
Вассилис Спанулис официально остается главным тренером сборной Греции
сегодня, 13:07
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» в Белграде сыграет с «Мегой»
сегодня, 08:33
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Виртус»
сегодня, 08:21
Еврокубок. «Будучность» сыграет с «Бешикташем», «Бурк» встретится с «Хемницем 99» и другие матчи
сегодня, 08:13
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Партизан», «Борац Чачак» уступил ФМП
вчера, 20:43
Желько Обрадович после поражения от «Дубая»: «Это было очень уродливое зрелище. Нам придется что-то сделать, чтобы разбудить игроков»
вчера, 19:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» уверенно обыграл «Манису»
вчера, 17:47
Девонте Грэм: «Рассчитываю сыграть через 1–2 недели»
вчера, 16:20