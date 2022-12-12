«Санз» могут заполучить Эрика Гордона и Кеньона Мартина в результате трехстороннего обмена

обсуждает с и возможный трехсторонний обмен, в результате которого игроки «Рокетс» и Кеньон Мартин-младший перейдут в «Санз», сообщает The Athletic.

В результате сделки форвард «Санз» может отправиться в «Милуоки». Взамен «Бакс» отдадут «Рокетс» драфт-пики второго раунда и игроков.

Согласно источникам, сделка пока не состоялась, поскольку «Хьюстон» требует пик первого раунда за Гордона и игрока уровня первого раунда – за Мартина. Интерес к Гордону проявляют несколько команд, претендующих на чемпионство.

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