«Санз» могут заполучить Эрика Гордона и Кеньона Мартина в результате трехстороннего обмена
«Финикс» обсуждает с «Хьюстоном» и «Милуоки» возможный трехсторонний обмен, в результате которого игроки «Рокетс» Эрик Гордон и Кеньон Мартин-младший перейдут в «Санз», сообщает The Athletic.
В результате сделки форвард «Санз» Джей Краудер может отправиться в «Милуоки». Взамен «Бакс» отдадут «Рокетс» драфт-пики второго раунда и игроков.
Согласно источникам, сделка пока не состоялась, поскольку «Хьюстон» требует пик первого раунда за Гордона и игрока уровня первого раунда – за Мартина. Интерес к Гордону проявляют несколько команд, претендующих на чемпионство.
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