Джей Джей Редик: «Жалею, что во время прошлого сезона критиковал Зайона»

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик признался, что жалеет о критике в адрес звезды «Пеликанс» по ходу прошлого сезона.

В феврале Редик выразил мнение, что Уильямсон как главная звезда «Нового Орлеана» должен был пообщаться с обменянным с команду .

«По ходу прошлого сезона, когда Си Джей Макколлум давал интервью во время паузы на Матч всех звезд, его спросили, о чем он говорил с Зайоном. Си Джей сказал: «Я не разговаривал с Зайоном». Мне это показалось странным, ведь на тот момент Си Джей сыграл уже пять матчей за «Пеликанс».

Получается, Зайон вроде как дистанцируется от команды. Я говорил ему об этом, когда сам еще выступал за . А в феврале я сказал об этом публично. Честно говоря, мне следовало иначе оценить ситуацию, а лучше вообще ничего не говорить», – заявил Редик.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться