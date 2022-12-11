Си Джей Макколлум: «Зайон играет на уровне MVP»

Защитник «Нового Орлеана» после победы над (128:117) заявил, что считает претендентом на MVP.

«Его показатель «+/-» был «+30», при этом игра была равной. Это показывает, насколько он доминировал в атаке и защите. Он ускорял игру и зарабатывал штрафные. Они рано превысили лимит по командным фолам.

Это повлияло на результат, облегчило нашу игру. Он всегда оказывает давление в «краске», стягивает на себя нескольких защитников. Он делится мячом и играет на уровне MVP», – заявил Макколлум.

Уильямсон завершил встречу с показателями 35 очков (13-17 с игры, 9-12 с линии), 7 подборов, 4 передачи и 1 перехват за 37 минут на площадке.

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