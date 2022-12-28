«Фенербахче» поборется за Тайлера Дорси

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Отчисленный из «Далласа» атакующий защитник Тайлер Дорси может стать игроком «Фенербахче», пишет итальянский обозреватель Маттео Андреани.

Турецкий клуб включился в борьбу за 26-летнего баскетболиста и в ближайшее время сделает официальное предложение о контракте.

Ранее проходила информация об интересе к Дорси со стороны нескольких команд Евролиги. «Монако» предлагает ему 1,25 млн евро до конца сезона, а «Олимпиакос» – 2,5 млн евро за 2 года. Тель-авивский «Маккаби» также претендует на игрока.

В прошлом сезоне Дорси выступал за «Олимпиакос» и помог команде пробиться в «Финал четырех» Евролиги, набирая 11,4 очка и 1,7 передачи в среднем за матч.

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