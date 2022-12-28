«Олимпиакос» предлагает Тайлеру Дорси 2,5 млн евро за 2 года, «Маккаби» претендует на игрока
Отчисленный из «Далласа» атакующий защитник Тайлер Дорси входит в сферу интересов нескольких команд Евролиги.
Как сообщает итальянский обозреватель Маттео Андреани, греческий «Олимпиакос» предлагает Дорси двухлетний контракт на общую сумму 2,5 миллиона евро. Тель-авивский «Маккаби» также претендует на игрока.
Ранее проходила информация, что «Монако» предложил Дорси зарплату 1,25 миллиона евро до конца нынешнего сезона.
В прошлом сезоне Дорси выступал за «Олимпиакос» и помог команде пробиться в «Финал четырех» Евролиги, набирая 11,4 очка и 1,7 передачи в среднем за матч.
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