«Олимпиакос» предлагает Тайлеру Дорси 2,5 млн евро за 2 года, «Маккаби» претендует на игрока

Отчисленный из « » атакующий защитник Тайлер Дорси входит в сферу интересов нескольких команд .

Как сообщает итальянский обозреватель Маттео Андреани, греческий «Олимпиакос» предлагает Дорси двухлетний контракт на общую сумму 2,5 миллиона евро. Тель-авивский « » также претендует на игрока.

Ранее проходила информация, что « » предложил Дорси зарплату 1,25 миллиона евро до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Дорси выступал за « » и помог команде пробиться в «Финал четырех» Евролиги, набирая 11,4 очка и 1,7 передачи в среднем за матч.

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