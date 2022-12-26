«Олимпиакос» хочет подписать Тайлера Дорси

Греческий « » в ближайшие дни свяжется с представителями , чтобы узнать, думает ли он о возвращении в , сообщает Gazzetta.gr.

26-летний атакующий защитник сегодня был отчислен из « ».

В прошлом сезоне Дорси выступал за «Олимпиакос», летом греческий клуб пытался продлить сотрудничество, но игрок сборной Греции предпочел вернуться в .

Если Дорси готов вернуться в Евролигу, «Олимпиакос» попытается заключить с ним соглашение.

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