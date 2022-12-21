Факундо Кампаццо: «Йокич и Дончич научили меня ругательным словам на сербском»

Теги Даллас Денвер Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS НБА Адриатическая лига Факундо Кампаццо Никола Йокич Лука Дончич Лука Вильдоса Баскетбол

Разыгрывающий Факундо Кампаццо рассказал о том, что после перехода в «Црвену Звезду» с ним связывались суперзвезды НБА Никола Йокич и Лука Дончич.

«Я слушал сербскую музыку, когда играл в НБА, но не вспомню имя исполнителя. Не очень понимал, о чем там речь, но мне понравилось. Ритм хороший. Йокич и Дончич очень любят «Црвену Звезду». Они многое мне рассказали о клубе и жизни в Белграде. От них я выучил ругательные слова на сербском.

Йокич сказал мне, что Белград – лучшее место для жизни. Лука также присылал мне сообщения, он поздравлял меня и радовался, что я теперь здесь. Еще я немного поговорил с Лукой Вильдосой. Он является одной из причин, почему я принял такое решение. Для меня очень важно иметь друзей, с которыми я снова адаптируюсь к Европе, к правилам ФИБА и подобным вещам», – сказал аргентинец.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы