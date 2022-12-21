Разыгрывающий Факундо Кампаццо рассказал о том, что после перехода в «Црвену Звезду» с ним связывались суперзвезды НБА Никола Йокич и .

«Я слушал сербскую музыку, когда играл в НБА, но не вспомню имя исполнителя. Не очень понимал, о чем там речь, но мне понравилось. Ритм хороший. Йокич и Дончич очень любят « ». Они многое мне рассказали о клубе и жизни в Белграде. От них я выучил ругательные слова на сербском.

Йокич сказал мне, что Белград – лучшее место для жизни. Лука также присылал мне сообщения, он поздравлял меня и радовался, что я теперь здесь. Еще я немного поговорил с . Он является одной из причин, почему я принял такое решение. Для меня очень важно иметь друзей, с которыми я снова адаптируюсь к Европе, к правилам ФИБА и подобным вещам», – сказал аргентинец.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча