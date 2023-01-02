Центровой « » прокомментировал высказывание защитника « » , который однажды сказал, что в легче набирать очки, чем в европейском баскетболе.

«Ему легче, потому что он играет на периметре, а я борюсь в «краске».

Если серьезно, то в Европе нет трех секунд в защите, что становится большой проблемой для тех, кто атакует. Трехочковый чуть ближе, но из-за этого и места меньше. В свое время я приводил сравнение – на европейской площадке это как 10 волов в стойле, мы только и делаем, что сталкиваемся, потому что находимся слишком близко друг к другу. Было странно снова играть на Евробаскете-2022 при таких условиях, хотя я быстро к этому привык», – заявил Йокич.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками