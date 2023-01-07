НБА. «Даллас» сыграет с «Новым Орлеаном», «Лейкерс» против «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 5 матчей.
Идущий 4-м на Западе «Даллас» дома сыграет с обладателем 3-й позиции «Новым Орлеаном». «Лейкерс» попытаются одержать 5-ю победу подряд в игре против «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 02.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 8 января, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 8 января, 04.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 8 января, 04.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 8 января, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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