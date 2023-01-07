НБА. «Даллас» сыграет с «Новым Орлеаном», «Лейкерс» против «Сакраменто» и другие матчи

Теги результаты Бостон Чикаго Даллас Голден Стэйт Лейкерс Новый Орлеан Орландо Сакраменто Сан-Антонио НБА Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 5 матчей.

Идущий 4-м на Западе «Даллас» дома сыграет с обладателем 3-й позиции «Новым Орлеаном». «Лейкерс» попытаются одержать 5-ю победу подряд в игре против «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Сан-Антонио – Бостон
Дата проведения
8 января, 02.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Чикаго – Юта
Дата проведения
8 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Даллас – Новый Орлеан
Дата проведения
8 января, 04.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Орландо
Дата проведения
8 января, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Лейкерс
Дата проведения
8 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария

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Tony_Ti_Borshagoffka
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Победы Сан Антонио Спёрс и Л.А.Лейкерс !!!!!
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Light Yagami
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"Сакрамэнтоу-ЛАЛ" – 🔥! Ждём 40+ от Леброна и плотного клатча!
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Владимир Алексеев
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Леброн, если сегодня играет, может сравняться по количеству матчей с Каримом и Майклом с 16+ очками и 28+ очками, соответственно. В интервале с 17+ по 27+ очками он уже доминирует.
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сейяр снайпер
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У Луки галик полеткл? На матч под вопросом
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