Зак Лавин реализовал 11 3-очковых и набрал 41 очко в победном матче с «Сиксерс»

Теги Шарлотт Чикаго Филадельфия НБА видео Зак Лавин Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин продемонстрировал свои снайперские навыки в матче против «Филадельфии» (126:112).

Звездный игрок набрал 41 очко, 6 передач, 2 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот за 38 минут на площадке. Он реализовал 14 из 19 бросков с игры, включая 11 из 13 трехочковых попыток, а также 2 из 2 штрафных.

Лавин установил личный рекорд сезона по количеству реализованных трехочковых. Его рекорд за карьеру – 13 точных попыток из-за дуги в матче с «Шарлотт» 23 ноября 2019 года.

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10 комментариев

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Свежий
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Ответ phx13
У Лавина есть игра с 13 трехами. Столько же у Стефа.
Если рассматривать количество забитых трех за матч 11 или более, в списке из 25 таких выступлений, будет 10 строк с фамилией Карри 🤯
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Свежий
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Ответ DirkMavs
Интересно а кому принадлежит рекорд НБА по трешкам
Примечательно, что из «старой» школы рекорд долго принадлежал Коби (2003 год) и Дони Маршаллу, да был такой игрок, кто помнит (2005 год) они заваливали по 12 трех. И только в 2016 году Карри забил 12 и 13 трехочковых в разных матчах.
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sfrrrR
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Не дотянул до своего же перфоманса, устроенного в 2019 году против Шарлот. Там он психанул конечно знатно, насував 27 очков в 4-й четверти. Всего же набрал тогда 49 очков, из них 13 из 17-ти трешки, включая трёхочковый гейм-виннер.
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Light Yagami
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"Звездный игрок" 🤣
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Evgeniy 72
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Буллс неплохо так психанули после инсайдов про трейды звёзд, особенно учитывая календарь и их импотенцию против топовых команд в прошлом сезоне. Может даже спасут сезон, думаю защитить пик им всё равно не светило, особенно учитывая что Орландо имеет возможность контролировать ситуацию.
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Марсель Объелся
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Ну иногда он играет как человек с контрактом на 215 млн
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phx13
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У Лавина есть игра с 13 трехами. Столько же у Стефа.
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Конь Пальто
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Ответ DirkMavs
Интересно а кому принадлежит рекорд НБА по трешкам
14 забивал Томпсон, ну а по количеству за карьеру Карри
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NbamenWade3
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Ответ DirkMavs
Интересно а кому принадлежит рекорд НБА по трешкам
Клэй Томпсон - 14 за игру
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DirkMavs
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Интересно а кому принадлежит рекорд НБА по трешкам
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