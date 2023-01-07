Зак Лавин реализовал 11 3-очковых и набрал 41 очко в победном матче с «Сиксерс»

Атакующий защитник « » продемонстрировал свои снайперские навыки в матче против «Филадельфии» (126:112).

Звездный игрок набрал 41 очко, 6 передач, 2 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот за 38 минут на площадке. Он реализовал 14 из 19 бросков с игры, включая 11 из 13 трехочковых попыток, а также 2 из 2 штрафных.

Лавин установил личный рекорд сезона по количеству реализованных трехочковых. Его рекорд за карьеру – 13 точных попыток из-за дуги в матче с «Шарлотт» 23 ноября 2019 года.

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