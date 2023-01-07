«Хорнетс» набрали 51 очко в 1-й четверти матча с «Бакс» и повторили рекорд НБА

Теги Шарлотт Денвер Голден Стэйт Милуоки НБА рекорды Терри Розир Баскетбол

«Шарлотт» выиграли первую четверть матча против «Милуоки» (138:109) со счетом 51:28.

Таким образом, «Хорнетс» повторили рекорд «Уорриорз» по результативности в стартовой четверти игры. Действующие чемпионы также набрали 51 очко в матче с «Денвером» 15 января 2019 года.

Самым результативным игроком «Шарлотт» стал Терри Розир. На его счету 39 очков, включая 17 очков – в первой четверти.

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2 комментария

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Daishi
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У Джордана самая мешком пристукнутая команда в лиге. То бездарно сливают своими руками почти взятые матчи, то без вариков растирают Янниса с братвой в полноценный блин. %)
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Никита Лысов
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Что ни день, то какой-то рекорд в NBA
+7
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