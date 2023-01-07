«Хорнетс» набрали 51 очко в 1-й четверти матча с «Бакс» и повторили рекорд НБА

«Шарлотт» выиграли первую четверть матча против « » (138:109) со счетом 51:28.

Таким образом, «Хорнетс» повторили рекорд «Уорриорз» по результативности в стартовой четверти игры. Действующие чемпионы также набрали 51 очко в матче с « » 15 января 2019 года.

Самым результативным игроком « » стал . На его счету 39 очков, включая 17 очков – в первой четверти.

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