Андре Игудала пропустит 2-й матч финала

Форвард «Голден Стэйт» не поможет своей команде во втором матче финальной серии против «Бостона» (0-1), которая состоится сегодня ночью.

Как сообщил инсайдер НБА Шэмс Чарания, баскетболист не вошел в заявку команды на игру.

Игудала испытывал проблемы с шеей, из-за которых пропустил несколько недель, включая все матчи первых трех раундов нынешнего плей-офф.

Он вернулся на площадку в первой финальной игре против «Селтикс» (108:120) и записал на свой счет 7 очков и 3 передачи за 12 минут.

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