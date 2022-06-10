Участие Отто Портера и Андре Игудалы в 4-м матче – под вопросом

Участие форвардов «Голден Стэйт» Отто Портера и Андре Игудалы в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА против «Бостона» (1-2) находится под вопросом.
Оба игрока числятся в списке травмированных. У Игудалы воспаление правого колена, у Портера болит левая нога.
В среду «Селтикс» обыграли «Уорриорз» в третьем матче финальной серии (116:100, 2-1). Портер набрал 6 очков за 21 минуту, Игудала провел на паркете 2 минуты, не набрав ни одного очка.
«Бостон» задавил «Уорриорс» размерами. Это был чемпионский баскетбол