Участие Отто Портера и Андре Игудалы в 4-м матче – под вопросом

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Участие форвардов «Голден Стэйт» Отто Портера и Андре Игудалы в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА против «Бостона» (1-2) находится под вопросом.

Оба игрока числятся в списке травмированных. У Игудалы воспаление правого колена, у Портера болит левая нога.

В среду «Селтикс» обыграли «Уорриорз» в третьем матче финальной серии (116:100, 2-1). Портер набрал 6 очков за 21 минуту, Игудала провел на паркете 2 минуты, не набрав ни одного очка.

«Бостон» задавил «Уорриорс» размерами. Это был чемпионский баскетбол

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