Андре Игудала может пропустить 3-й матч финала из-за травмы колена

Форвард «Голден Стэйт» может не сыграть в третьем матче финальной серии против «Бостона» (1-1), который состоится в среду ночью.

По словам главного тренера команды , у игрока отек колена. Из-за этого ветеран пропустил второй матч серии и может не выйти на площадку в третьем.

Ранее Игудала испытывал проблемы с шеей, из-за которых пропустил несколько недель, включая все матчи первых трех раундов нынешнего плей-офф.

Он вернулся на площадку в первой финальной игре против «Селтикс» (108:120) и записал на свой счет 7 очков и 3 передачи за 12 минут.

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон