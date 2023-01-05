«Буллс» прервали победную серию «Нетс» на отметке 12 матчей
«Бруклин» не смог продлить свою победную серию, уступив «Чикаго» (112:121) минувшей ночью.
Удачный отрезок для команды прервался на отметке 12 матчей. Рекорд «Нетс» – 14 побед подряд – был установлен в 2004 и в 2006 годах, когда клуб базировался в Нью-Джерси.
Благодаря победной серии «Бруклин» поднялся на 3-е место в общей турнирной таблице НБА и отстает от лидирующего «Бостона» на одну победу.
10 самых заплюсованных постов года в баскетболе: величие Карри и «Голден Стэйт», монументальная летопись драфтов НБА
В этом сезоне Чикаго сыграли 8:1 против Бостона, Бакс, Нетс и Хит.