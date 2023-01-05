«Буллс» прервали победную серию «Нетс» на отметке 12 матчей

«Бруклин» не смог продлить свою победную серию, уступив « » (112:121) минувшей ночью.

Удачный отрезок для команды прервался на отметке 12 матчей. Рекорд «Нетс» – 14 побед подряд – был установлен в 2004 и в 2006 годах, когда клуб базировался в Нью-Джерси.

Благодаря победной серии « » поднялся на 3-е место в общей турнирной таблице НБА и отстает от лидирующего « » на одну победу.

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