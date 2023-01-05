У «Нетс» лучшее позиционное нападение в НБА, «Мавс» – 2-е, «Селтикс» – 3-и

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«Бруклин» показывает лучшую эффективность при позиционном нападении среди всех команд НБА.

«Нетс» набирают 1,064 очка в среднем за одно такое владение. На втором месте рейтинга находится «Даллас» (1,051), на третьем – «Бостон» (1,045).

Худшее позиционное нападение демонстрирует «Сан-Антонио». У команды Грегга Поповича лишь 0,930 очка в среднем за одно владение.

Лучшие команды в позиционном нападении

1. «Бруклин» – 1,064 очка

2. «Даллас» – 1,051

3. «Бостон» – 1,045

4. «Сакраменто» – 1,042

5-6. «Филадельфия» – 1,011

5-6. «Портленд» – 1,011

Худшие команды в позиционном нападении

1. «Сан-Антонио» – 0,930

2. «Шарлотт» – 0,931

3. «Хьюстон» – 0,935

4. «Торонто» – 0,946

5. «Мемфис» – 0,950

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2 комментария

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DirkMavs
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Мавс 2-е приятно удивлён 👍
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lugovoy.sanya
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Наследние Нэша, не иначе😂
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