Владимир Гомельский – о том, почему он не комментирует матчи ЦСКА: «Боятся, что могу сказать какую-нибудь неприятную правду»

Спортивный комментатор Владимир Гомельский, отвечая на сообщение пользователя своего официального сайта, заявил, что руководство телеканала «Матч ТВ» боится ставить его на матчи московского ЦСКА.

«Ну вот мы и дождались. Вы будете комментировать матч с участием нашей родной команды! Поздравляю всех нас, а Вас в первую очередь. Это ж сколько лет Вам не давали комментировать матчи ЦСКА? Хочется верить, запрет снят навсегда», – написал пользователь.

«Не буду я комментировать игру « » – ЦСКА. Какой-то начальник позвонил на «Матч ТВ» и убедил руководство канала не ставить меня на игры ЦСКА. Наверное, боятся, что я могу сказать какую-нибудь неприятную правду», — ответил Владимир Гомельский.

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