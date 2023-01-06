Владимир Гомельский – о том, почему он не комментирует матчи ЦСКА: «Боятся, что могу сказать какую-нибудь неприятную правду»

Теги ЦСКА Енисей Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Баскетбол

Спортивный комментатор Владимир Гомельский, отвечая на сообщение пользователя своего официального сайта, заявил, что руководство телеканала «Матч ТВ» боится ставить его на матчи московского ЦСКА.

«Ну вот мы и дождались. Вы будете комментировать матч с участием нашей родной команды! Поздравляю всех нас, а Вас в первую очередь. Это ж сколько лет Вам не давали комментировать матчи ЦСКА? Хочется верить, запрет снят навсегда», – написал пользователь.

«Не буду я комментировать игру «Енисей» – ЦСКА. Какой-то начальник позвонил на «Матч ТВ» и убедил руководство канала не ставить меня на игры ЦСКА. Наверное, боятся, что я могу сказать какую-нибудь неприятную правду», — ответил Владимир Гомельский.

«ЦСКА на меня обиделся, когда я назвал происходящее системным кризисом». Владимир Гомельский – о критике Итудиса и отстранении Джеймса

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1 комментарий

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Сергей Орлов
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Например, назовете Павла Коробкова "дебилом", да?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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