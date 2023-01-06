Алексей Швед: «Будем стараться продолжать свою успешную серию»

Защитник ЦСКА Алексей Швед поделился эмоциями после гостевой победы над « » (109:81).

— ЦСКА установил рекорд – 19 побед со старта сезона.

— Так это же здорово! Приехали в Красноярск. Первую половину матча «Енисей» играл хорошо: равный счет был, соперники попадали тяжелые броски. Но потом мы собрались… Все‑таки надо учитывать, что это был первый матч после Нового года, и дальше будем играть только лучше. Сейчас набираем форму. Надеюсь, скоро ее наберем.

— Но эта тяжелая первая половина игры больше о «Енисее»? Или о ЦСКА?

— Нет, это больше от нас зависело. У нас сначала был перерыв, затем пару дней потренировались, потом опять перерыв. Так всегда теряешь немного форму. Начали играть с нового года, первая игра в году…

— Райкович сказал, что тяжеловато в этом матче выглядели.

— Да, тяжеловато играли. В третьей четверти уже получше было, разбегались. Но есть время подготовиться, будем стараться продолжать свою успешную серию.

ЦСКА одержал 19-ю подряд победу на старте сезона и установил новый рекорд лиги ВТБ.

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