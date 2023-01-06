ЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству побед подряд на старте сезона

Теги ЦСКА Химки Енисей Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Московский ЦСКА стал автором самой продолжительной победной серии на старте сезона в истории Единой лиги ВТБ.

В пятницу, 6 января, армейцы одержали гостевую победу над красноярским «Енисеем» (109:81), которая стала для столичного клуба 19-й подряд на старте сезона-2022/23.

ЦСКА превзошел рекорд подмосковных «Химок» (18-0), установленный в сезоне-2013/14.

Каспер Уэйр стал самым результативным в составе армейцев, набрав 20 очков. Ливио Жан-Шарль добавил 19 очков и 5 подборов, Алексей Швед – 15 очков и 7 передач, Антон Астапкович – 14 очков, Никола Милутинов – 11 очков и 5 подборов.

ЦСКА еще не проигрывал под руководством македонского тренера Эмила Райковича, который сменил Димитриса Итудиса минувшим летом.

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2 комментария

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Vagner01
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Красавчики! Ждём продолжения серии!
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Даниил Карпов
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А толку то от всех этих рекордов без еврокубков...
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