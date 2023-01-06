ЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству побед подряд на старте сезона
Московский ЦСКА стал автором самой продолжительной победной серии на старте сезона в истории Единой лиги ВТБ.
В пятницу, 6 января, армейцы одержали гостевую победу над красноярским «Енисеем» (109:81), которая стала для столичного клуба 19-й подряд на старте сезона-2022/23.
ЦСКА превзошел рекорд подмосковных «Химок» (18-0), установленный в сезоне-2013/14.
Каспер Уэйр стал самым результативным в составе армейцев, набрав 20 очков. Ливио Жан-Шарль добавил 19 очков и 5 подборов, Алексей Швед – 15 очков и 7 передач, Антон Астапкович – 14 очков, Никола Милутинов – 11 очков и 5 подборов.
ЦСКА еще не проигрывал под руководством македонского тренера Эмила Райковича, который сменил Димитриса Итудиса минувшим летом.
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