Эмил Райкович: «Сейчас важно набрать ритм и вернуть хорошую форму»

Теги ЦСКА Енисей Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после гостевой победы над «Енисеем» (109:81) отметил, что сейчас важно набрать ритм после длительного перерыва.

«Прежде всего, поздравляю «Енисей» с хорошей игрой, соперники здорово боролись в первой половине. Во второй нам пришлось прилично добавить, чтобы добиться победы.

Это была первая игра после долгого перерыва, мы выглядели тяжеловато, и сейчас важно набрать ритм и вернуть хорошую форму, которая нам понадобится в следующих матчах», – сказал Райкович.

ЦСКА одержал 19-ю подряд победу на старте сезона и установил новый рекорд Единой лиги ВТБ.

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