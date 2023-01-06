Эмил Райкович: «Сейчас важно набрать ритм и вернуть хорошую форму»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после гостевой победы над « » (109:81) отметил, что сейчас важно набрать ритм после длительного перерыва.

«Прежде всего, поздравляю «Енисей» с хорошей игрой, соперники здорово боролись в первой половине. Во второй нам пришлось прилично добавить, чтобы добиться победы.

Это была первая игра после долгого перерыва, мы выглядели тяжеловато, и сейчас важно набрать ритм и вернуть хорошую форму, которая нам понадобится в следующих матчах», – сказал Райкович.

ЦСКА одержал 19-ю подряд победу на старте сезона и установил новый рекорд лиги ВТБ.

«Представляю мысли руководства: взяли Кузину – а она из-под кольца не попадает». Марина Баш – о возвращении в Россию