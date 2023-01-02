Адриатическая лига. «Сплит» – «Црвена Звезда», «Партизан» встретится с «Задаром»
В понедельник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги два сербских участника Евролиги сыграют с хорватскими клубами.
«Црвена Звезда» в гостях сойдется со «Сплитом», «Партизан» дома встретится с «Задаром».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 января, 14.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
- Дата проведения
- 2 января, 18.30, «Dvorana KK Split»
- Дата проведения
- 2 января, 20.30, «Штарк Арена»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 10-1, Партизан Сербия – 10-2, Цедевита-Олимпия Словения – 9-2, ФМП Сербия – 9-3, Будучность Черногория – 9-4, Задар Хорватия – 7-5, Цибона Хорватия – 6-7, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-8, Студентски Центар Черногория – 5-8, Морнар Бар Черногория – 4-8, Сплит Хорватия – 4-8, Мега Сербия – 3-9, Борац Чачак Сербия – 3-10, Скопье Северная Македония - 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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