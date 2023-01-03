НБА. «Милуоки» – «Вашингтон», «Юта» примет «Сакраменто»
Во вторник, 3 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.
Идущий третьим на Востоке «Милуоки» попытается прервать 5-матчевую победную серию «Вашингтона». Лидер чемпионата «Бостон» сыграет в гостях против «Оклахомы». «Юта» примет «Сакраменто» в борьбе за место в зоне плей-офф на Западе.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 января, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 4 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 4 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»
Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше
Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х
«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?
Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками
Майкл Джексон влиял на баскетбол всю жизнь: играл против Расселла, снимался с Джорданом, вдохновлял Кобе
1 комментарий