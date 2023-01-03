Во вторник, 3 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

Идущий третьим на Востоке « » попытается прервать 5-матчевую победную серию « ». Лидер чемпионата « » сыграет в гостях против «Оклахомы». «Юта» примет « » в борьбе за место в зоне плей-офф на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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