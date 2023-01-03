НБА. «Милуоки» – «Вашингтон», «Юта» примет «Сакраменто»

Теги результаты Бостон Милуоки Сакраменто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Баскетбол

Во вторник, 3 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

Идущий третьим на Востоке «Милуоки» попытается прервать 5-матчевую победную серию «Вашингтона». Лидер чемпионата «Бостон» сыграет в гостях против «Оклахомы». «Юта» примет «Сакраменто» в борьбе за место в зоне плей-офф на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

Оклахома-Сити – Бостон
Дата проведения
4 января, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Милуоки – Вашингтон
Дата проведения
4 января, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Юта – Сакраменто
Дата проведения
4 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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За Валенсию с 1999
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Окла и Визардс на классе. Можете ставить хату, машины и сбережения тёщи
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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