Демаркус Казинс может продолжить карьеру на Тайване

Американский центровой ведет переговоры с клубами тайваньской лиги T1, сообщает Taiwan News.

Официального подтверждения от лиги или игрока о подписании соглашения пока не было. Также неизвестно, к какой команде присоединится бывшая звезда НБА. Ожидается, что это будет команда, базирующаяся на юге Тайваня.

Ранее выступать на Тайвань отправился другой центровой Дуайт Ховард. В дебютном матче лиги T1 он отметился 38 очками, 25 подборами и 9 передачами.

Также сообщалось об интересе тайваньских клубов к свободным агентам Кармело Энтони, Энесу Кантеру Фридому и Айзейе Томасу.

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