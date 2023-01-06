Шарунас Ясикявичюс после поражения от «Виртуса»: «Нам нужно управлять своими эмоциями»
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал домашнее поражение от «Виртуса» в 17-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Я хотел бы поздравить Серджо Скариоло и «Виртус» с победой. Они это заслужили. Они больше хотели победить и играли жестче, чем мы. Я плохо подготовил своих ребят к этому матчу.
Когда мы не совершаем потери, мы очень хороши, но иногда нужно уметь выиграть матч, когда ты совершил 17 потерь. Нам нужно управлять своими эмоциями. Гораздо труднее управлять ими, когда проигрываешь. Сегодня нам это не удалось», – сказал Ясикявичюс.
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