«Жальгирис» близок к подписанию Айзейи Тэйлора

« » находится на завершающей стадии подписания контракта с бывшим разыгрывающим «Анадолу Эфеса» Айзейей Тэйлором (28 лет, 191 см), сообщает BasketNews.

Тэйлор должен заменить в составе литовской команды Кинана Эванса, который выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Американец начинал сезон в «Анадолу Эфесе». Тэйлор стал игроком турецкого клуба 1 ноября, заключив краткосрочное соглашение. Его подписали, чтобы компенсировать отсутствие травмированного Шэйна Ларкина, который недавно вернулся в строй. В начале января «Анадолу Эфес» воспользовался опцией и расторг контракт с Тэйлором.

В 11 матчах американец набирал 2,6 очка в среднем за игру.

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