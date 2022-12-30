Майк Джеймс впервые за 5 лет завершил матч Евролиги без единого попадания с игры

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Звездный защитник «Монако» Майк Джеймс впервые за последние 5 лет завершил встречу Евролиги без единого попадания с игры.

В матче с «Жальгирисом» (84:82) на счету Джеймса 2 очка (0 из 7 с игры, 2 из 2 с линии), 4 передачи и 2 потери за 24 минуты.

Экс-игрок ЦСКА в пятый раз за карьеру обошелся без точных бросков с игры в Евролиге.

Предыдущий случай имел место в 2017 году, когда Джеймс в составе «Панатинаикоса» ни разу не забросил с игры в матче с тем же «Жальгирисом».

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