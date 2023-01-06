Кинан Эванс выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия

Теги Жальгирис травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Кинан Эванс Баскетбол

Разыгрывающий «Жальгириса» Кинан Эванс перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия. Восстановление займет от 6 до 8 месяцев.

Американец получил травму в матче Евролиги против стамбульского «Фенербахче». Через 50 секунд после начала встречи Эванс забрал подбор в защите, сделал один удар в пол, споткнулся и упал на паркет.

В нынешнем сезоне Евролиги Эванс набирал 15,9 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч. Защитник был признан MVP 15-го тура Евролиги.

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1 комментарий

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felix_r
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Печально. Отличный сезон выдавал. Здоровья Эвансу.
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